Таку думку 24 Каналу висловив громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, додавши, що бар'єром для вступу також є відсутність одностайності всіх 32 інших членів. Категорично проти виступає Угорщина та Словаччина.

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Чи є альтернативи НАТО

Трамп ніколи не був проти НАТО як організації, але критикував теперішній устрій цієї структури. Сьогодні обставини склалися так, що Україна захищає НАТО, а не навпаки, як це мало б бути. На думку, Бориса Пінкуса, потрібне термінове реформування Альянсу.

Європейські країни не думали про власну безпеку. Тільки зараз деякі з них починають більше інвестувати в оборонну сферу, бо розуміють, що Росія може напасти й на них.

Україні потрібно досягти індивідуальних угод з конкретними країнами, а почати з Америки. Має бути домовленість про взаємну допомогу та безпеку. Так, як зараз є між США та Ізраїлем, Японією, Південною Кореєю,

– зауважив республіканець.

Цього можна досягти значно швидше, ніж вступу в НАТО. Над реалізацією такого план потрібно працювати.

Зверніть увагу! Україна офіційно відмовилася від будь-яких інших безпекових гарантій, окрім членства в Альянсі. Про це стало відомо із заяви українського МЗС до 30 річниці підписання Будапештського меморандуму, який мав гарантувати територіальну цілісність України.

Чому Трамп їде у Францію

Візит у Францію стане для Трампа першою закордонною поїздкою ще до інавгурації 20 січня 2025 року. У Париж він прибуде 7 грудня і планує відвідати відкриття відреставрованого Собору Паризької Богоматері та провести низку зустрічей.

Трамп довго не чекатиме. Він готує відповідь Путіну й заздалегідь знає, що умови, які він висуне, російський диктатор ніколи не прийме,

– додав Борис Пінкус.

Новообраний президент США до цього готовий і тоді зробить те, про що вже казав, – дасть Україні значно більше, ніж вона просить. Все це для того, щоб ЗСУ могли знищити російські війська. Цього прагне Трамп.

Думаю, головна ціль його поїздки в Париж – обговорення наступних кроків або начерки кількох варіантів. Все залежатиме від ситуації. Трамп поспішає, щоб підготувати стратегію відносин на світовій арені,

– наголосив громадський діяч.

"Адже напружена ситуація зараз і на Близькому Сході, у Грузії. З усім цим доведеться зіткнутися новому президенту США. Можна припустити, що у Францію також приїдуть лідери Німеччини, Великої Британії, Італії. Адже становище критичне, далі відступати не можна", – додав Борис Пінкус.