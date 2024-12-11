Американський політолог Раміз Юнус розповів 24 Каналу, що гарантії безпеки Україні може надати лише ядерна держава. Важливо, щоб вона була постійним членом Ради Безпеки ООН.

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Гарантії для України

Раміз Юнус підкреслив, що є три держави, які дійсно можуть надати нашій державі гарантії безпеки. Це Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Франція. Всі вони є членами НАТО.

НАТО, як військово-політичний блок може надати гарантії безпеки для України, якщо цього захочуть у США. Є країни, які виступають проти цього, однак Сполучені Штати Америки мають значний вплив на Альянс,

– зауважив американський політолог.

За його словами, поки невідомо чи у США зацікавлені, щоб надати гарантії безпеки Україні через систему НАТО, чи, можливо, через якісь інші механізми.

"Адже є інший варіант, наприклад, як в Ізраїлі, Південній Кореї чи Японії, де США гарантує безпеку цим державам. Тому виникає питання, чи якась із ядерних держав, яка була б постійним членом Ради Безпеки, готова надати Україні такі ж гарантії?", – сказав Раміз Юнус.

Яка країна може стати гарантом

Американський політолог вважає, що Україні найбільш вигідно співпрацювати із Великобританією щодо отримання гарантій безпеки. Він пояснив це тим, що наша країна географічно ближче розташована до цієї держави, ніж до США.

Важливо! Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна не наполягає на негайному вступі до НАТО, враховуючи позицію окремих членів Альянсу, які побоюються прямого втягування у війну з Росією. Попри це, Україна вважає членство в НАТО єдиною довгостроковою гарантією безпеки, що залишається стратегічною метою.

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Європа сама має відповідати за колективну безпеку у своєму регіоні. Великобританія з усіх європейських країн є найближчою для США.

Однак поки немає конкретних розмов про реальні гарантії безпеки, які є, наприклад, у відносинах між США та Південною Кореєю, Ізраїлем і Японією. Якщо вони з'являться, тоді Україна може очікувати на розміщення військової бази однієї з трьох країн на своїй території,

– припустив Раміз Юнус.

Він додав, що далі події розвиватимуться на перспективу, залежно від того, як партнери України посилюватимуть свої позиції щодо військової допомоги нашій державі. Однак, на думку політолога, наша держава отримує гарантії безпеки не через НАТО, а окрему країну.