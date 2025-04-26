Зеленского аплодисментами встретили в Ватикане
- Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на церемонию прощания с Папой Франциском в Ватикане, где его встретили аплодисментами.
- На церемонии также присутствовали первая леди Украины Елена Зеленская, президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на площадь Святого Петра в Ватикане, где сегодня прощаются с Папой Франциском. Когда глава государства вышел на площадь и занял свое место перед началом церемонии, толпа, которая до того хранила молчание, взорвалась аплодисментами.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
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Как Зеленского встретили в Ватикане
Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл на площадь Святого Петра в Ватикане, где состоится церемония прощания с Папой Франциском.
Выйдя из собора, украинского лидера присутствующие встретили искренними аплодисментами. Заметим, что до этого они хранили молчание.
Зеленскому аплодировали в Ватикане: смотрите видео
Сразу после этого Зеленский занял свое место среди почетных гостей перед началом церемонии.
Заметим, что на церемонию прощания с Папой Франциском также прибыла первая леди Украины Елена Зеленская.
Кроме того, на площади Святого Петра присутствуют президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланией и президент Франции Эммануэль Макрон в сопровождении своей жены Бриджит.
К слову, Зеленский и Трамп провели переговоры незадолго до начала церемонии прощания с Папой Франциском. Они продолжались около 15 минут, однако лидеры договорились об их продолжении.