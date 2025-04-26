Зеленского аплодисментами встретили в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на площадь Святого Петра в Ватикане, где сегодня прощаются с Папой Франциском. Когда глава государства вышел на площадь и занял свое место перед началом церемонии, толпа, которая до того хранила молчание, взорвалась аплодисментами.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Как Зеленского встретили в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл на площадь Святого Петра в Ватикане, где состоится церемония прощания с Папой Франциском.

Выйдя из собора, украинского лидера присутствующие встретили искренними аплодисментами. Заметим, что до этого они хранили молчание.

Зеленскому аплодировали в Ватикане: смотрите видео

Сразу после этого Зеленский занял свое место среди почетных гостей перед началом церемонии.

Заметим, что на церемонию прощания с Папой Франциском также прибыла первая леди Украины Елена Зеленская.

Кроме того, на площади Святого Петра присутствуют президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланией и президент Франции Эммануэль Макрон в сопровождении своей жены Бриджит.

К слову, Зеленский и Трамп провели переговоры незадолго до начала церемонии прощания с Папой Франциском. Они продолжались около 15 минут, однако лидеры договорились об их продолжении.