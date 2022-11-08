Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он назвал темы, которые Президент Украины должен поднять во время встречи Группы двадцати на Бали.

Заметьте Для Путина это будет "сказочное Баллы", – Давидюк предположил, чего ожидать от саммита G20

О чем наша страна должна говорить в Индонезии

По мнению Николая Давидюка, президент Зеленский должен продвигать следующие темы:

терроризм и ядерные угрозы страны-агрессора;

ограничение цен на российские газ и нефть;

исключение России из состава G-20.

Есть подмесседжи, которые мы тоже должны продвигать во время выступления президента – это то, что "второе колено" российских санкций тоже должно наказываться. Индия и Дубай не должны создавать свои флоты, которыми будут продавать российскую нефть под видом своей,

– подчеркнул Давидюк.

Необходимо приглашать политиков в Украину

Политолог также отметил, что наше государство должно объединить страны, которые не входят до западного крыла и являются лояльными к России или пассивными к Украине. На эти страны надо повлиять и приглашать их в наше государство.

Самая большая проблема всех политиков, которые нас не поддерживают – это то, что они здесь не были,

– подчеркнул политолог.

Так, после всех увиденных своими глазами зверств, которые российский диктатор Владимир Путин совершил против украинцев, политики поймут, что ему "нельзя пожимать руку".

Давидюк назвал темы, которые Украина должна поднять на G-20: смотрите видео

Путин также планирует принять участие в саммите

8 ноября президент Индонезии Джоко Видодо отметил, что Владимир Путин присоединится к встрече G20, которая стартует 15 – 16 ноября. Хотя ранее Видодо заявлял, что российский диктатор, вероятно, откажется от участия в саммите.

Путин присоединится к саммиту лидеров G20 на следующей неделе, "если такая ситуация возможна". Если нет – то кремлевский диктатор может присутствовать виртуально.

Ожидается, что на встрече на Бали будет доминировать напряжение вокруг вторжения России в Украину. Западные страны неоднократно давили на Индонезию, чтобы исключить Путина из саммита мировых лидеров. Однако президент Индонезии заявил, что у его страны нет полномочий делать это без консенсуса между членами.