Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він назвав теми, які Президент України має порушити під час зустрічі Групи двадцяти на Балі.

Зауважте Для Путіна це буде "сказочное Бали", – Давидюк припустив, чого очікувати від саміту G20

Про що наша країна має говорити в Індонезії

На думку Миколи Давидюка, президент Зеленський має просувати наступні теми:

тероризм та ядерні погрози країни-агресорки;

обмеження цін на російські газ та нафту;

виключення Росії зі складу G-20.

Є підмеседжі, які ми теж повинні просувати під час виступу президента – це те, що "друге коліно" російських санкцій також має каратися. Індія та Дубай не повинні створювати свої флоти, якими продаватимуть російську нафту під виглядом своєї,

– наголосив Давидюк.

Необхідно запрошувати політиків до України

Політолог також зауважив, що наша держава має об'єднати країни, які не входять до західного крила та є лояльними до Росії або пасивними до України. На ці країни треба повпливати та запрошувати їх до нашої держави.

Найбільша проблема всіх політиків, які нас не підтримують – це те, що вони тут не були,

– підкреслив політолог.

Так, після всіх побачених на власні очі звірств, які російський диктатор Владімір Путін вчинив проти українців, політики зрозуміють, що йому "не можна тиснути руку".

Давидюк назвав теми, які Україна має порушити на G-20: дивіться відео

Путін також планує взяти участь в саміті

8 листопада президент Індонезії Джоко Відодо зазначив, що Владімір Путін приєднається до зустрічі G20, яка стартує 15 – 16 листопада. Хоч раніше Відодо заявляв, що російський диктатор, ймовірно, відмовиться від участі у саміті.

Путін приєднається до саміту лідерів G20 наступного тижня, "якщо така ситуація можлива". Якщо ні – то кремлівський диктатор може бути присутнім віртуально.

Очікується, що на зустрічі на Балі домінуватиме напруження навколо вторгнення Росії в Україну. Західні країни неодноразово тиснули на Індонезію, щоб виключити Путіна з саміту світових лідерів. Проте президент Індонезії заявив, що його країна не має повноважень робити це без консенсусу між членами.