Визит Зеленского в Молдову: встретился с Сунаком и подписал декларацию с президентом Румынии

Владимир Зеленский 1 июня отправился с официальным визитом в Молдову на саммит Европейского политического сообщества. В рамках визита Президент Украины провел несколько важных переговоров.

В частности, Зеленский встретился с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и подписью с ним совместную декларацию по евроатлантической интеграции Украины. Также он провел встречу с премьером Великобритании Риши Сунаком.

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Совместная декларация Украины и Румынии

Зеленский поблагодарил всего румынского народа за солидарность с Украиной и отдельно выразил благодарность Клаусу Йоханнису за его личный вклад в поддержку Украины и усиление ее обороноспособности. В ходе переговоров особо отметили важность наращивания поддержки Украины на пути в ЕС и НАТО. Свидетельством тому стало подписание декларации о поддержке евроатлантической интеграции Украины.

В совместном документе лидеры двух стран определили несколько положений, среди которых:

Румыния подтверждает свое намерение увеличить совместные усилия по поддержке интеграции Украины в НАТО;

Президенты Украины и Румынии готовы провести двусторонние консультации по международным гарантиям безопасности на период до вступления в НАТО;

Румыния будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится, и будет продолжать оказывать многомерную помощь Украине и призвать к усилению международной помощи и поддержке Украины.

Отдельно в декларации подчеркнули, что Румыния поддерживает Украину в том, чтобы стать членом НАТО, как только разрешат условия. Страны продолжат сотрудничество с целью:

поддержание стабильности и устойчивости уязвимых стран нашего региона, испытавших негативное влияние вследствие военной агрессии России;

обеспечение свободы и безопасности навигации в Черном море в соответствии с международными нормами и принципами;

достижение длительной безопасности, стабильности, демократии и процветания в регионе Черного моря.

Владимир Зеленский встретился с президентом Румынии и премьером Великобритании / Фото Офис Президента

Зеленский поблагодарил за предоставление Storm Shadow

Во время визита в Молдову президент Украины также встретился с Риши Сунаком. Он поблагодарил за предоставление дальнобойных ракет Storm Shadow.

Это именно оружие, в котором мы нуждаемся сегодня. Она помогает нам победить,

– заявил Зеленский.

Также Президент Украины проинформировал британского премьера о ситуации на фронте. Отдельно Зеленский подчеркнул, что необходимо создать "воздушный щит над украинскими городами", чтобы население и гражданская инфраструктура были защищены.

Значительное внимание в переговорах уделили в предстоящем саммите НАТО, который будет проходить в Вильнюсе. Зеленский подчеркнул, что для Украины важно получить четкий сигнал о перспективах членства в Альянсе.

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Обсудил с Макроном обучение украинских пилотов

Провел встречу в Молдове Президент Украины и с Эммануэлем Макроном. В ходе переговоров лидер Франции подтвердил поддержку возможностей противовоздушной обороны.

Кроме того, Макрон заявил о готовности разработать рамочные условия для начала подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. Над этим будут работать министры обороны Украины и Франции. Ожидается, что окончательный план подготовки будет принят на следующей встрече в формате "Рамштайн".