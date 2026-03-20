Зеленский наградил орденом "За мужество" бойцов, сбивших вражеский Ка-52

Украинские военные сбили дроном российский вертолет Ка-52. Владимир Зеленский наградил бойцов орденом "За мужество" II степени.

В Офисе Президента прокомментировали событие так: это заслуженно, а успешная работа – не случайность. Об этом написал Павел Палиса.

Смотрите также Большая проблема для России: как ВСУ сломали вражеские планы по мобилизации

Кого наградили за сбивание российского "Аллигатора"?

О награде говорится на сайте Офиса Президента – это указ №252/2026 от 20 марта. Там сказано, что воинов наградили "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга".

Кто получил орден "За мужество":

Андрусенко Юрий Михайлович – солдат

Нечипас Давид Витальевич – солдат

Слепко Сергей Анатольевич – младший сержант

Шаповал Вадим Сергеевич – младший сержант

Интересно! В разговоре с "Милитарным" один из самых опытных пилотов бригады с позывным "Балтика" рассказал, как все было. "Заметили, что есть определенная закономерность того, как работает вражеская авиация. Некоторое время осуществляли наблюдение, провели аналитику и примерно определили точку, откуда работает авиация, и приблизительное время. Затем в то время, когда обычно работала вражеская авиация, вылетал на патрулирование и ожидал авиацию. Когда вертолетов не было, то просто летел дальше по логистическим маршрутам в поисках автомобильной техники врага. А сегодня повезло", – сказал он.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса посвятил сообщение этому событию.

Сегодня на Покровском направлении операторы 59 бригады Сил беспилотных систем спокойно и профессионально сделали свою работу. Экипаж "Хищники высот" FPV-дроном поразил российский Ка-52. Машина, которая стоит миллионы, была уничтожена точным ударом FPV-дрона. И это важно понимать: это не случайность. Это уже системная работа. Это уже второй такой результат у этого подразделения,

– подчеркнул он.

Награждение Палиса назвал абсолютно заслуженным, а работу военных охарактеризовал как хорошую.

"Так сегодня выглядит современная война. Когда решает не размер техники, а уровень подготовки, точность и технологичность", – завершил он.

Сбитие Ка-52 дроном: смотрите видео (18+)

Что известно о сбитом российском вертолете?

Его поразили FPV-дроном в Донецкой области. По данным командующего Сил беспилотных систем Роберт Бровди "Мадьяра", это произошло в районе села Надиевка.

В Генштабе добавили, что стоимость такого вертолета – около 16 миллионов долларов США. Также там рассказали о судьбе пилотов, ведь россияне говорили, что "с экипажем все нормально".

"В результате аварийной посадки экипаж вертолета пытался спастись, однако был своевременно обнаружен и ликвидирован пилотами из состава 414 бригады "Птицы Мадьяра", – написали в Генштабе.

В "Милитарном" заметили, что вертолет сбили дроном "Генерал Черешня" на оптоволокне. Удар FPV-дрона пришелся на подвешенный блок неуправляемых авиационных ракет С-8. В компании-производителе случай назвали уникальным.