Зеленский наградил более 130 украинских защитников и защитниц, 36 – посмертно
18 марта 2022 , 15:25Читати новину українською
Источник:Указ Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами Украины 138 украинских защитников и защитниц. К сожалению, 36 из них посмертно.
Соответствующий указ №145/2022 опубликован на сайте главы государства.
Военнослужащие награждены за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.
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Президент отметил защитников орденами: Богдана Хмельницкого, "За мужество", Данила Галицкого и медалями "За военную службу Украине", "За безупречную службу", "Защитнику Отчизны" и "За спасенную жизнь".
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