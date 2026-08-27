Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун рассказал 24 Каналу о мотивах присуждения основателю SpaceX такой награды.

Награждение Маска может стать шагом к определенным договоренностям

Политолог напомнил, что компания Маска в сотрудничестве с украинским Минобороны времен Федорова помогла отключить российские системы Starlink над территорией Украины. Это, по словам Джигуна, изменило ход войны, помогло Силам обороны чувствовать себя увереннее в противодействии вражеским угрозам и эффективнее наносить удары по позициям противника.

Поэтому, по крайней мере, этот факт уже заслуживает уважения со стороны одного из ключевых бизнес-лидеров мирового сообщества. Но другой, сугубо политический компонент, заключается в том, что мы находимся в ситуации, когда нам не приходится отпускать далеко людей, которые так или иначе влияют на позицию американского президента,

– подчеркнул Джигун.

По словам политолога, несмотря на все разговоры о разногласиях между Дональдом Трампом и Илоном Маском, влияние бизнесмена на американскую администрацию остается высоким. Кроме того, награждение, по его словам, может стать шагом в непубличных переговорах о разрешении использования Starlink для украинских беспилотников над территорией России.

Обидится ли Трамп на награждение Маска

Отвечая на вопрос о реакции Дональда Трампа на то, что высокую государственную награду получил именно Маск, политолог отметил, что в отношении лидера США все еще впереди. Ему не на что обижаться, ведь при определенных условиях и его ждут награды, даже более высокого уровня.

Зеленский уже отмечал, что если Трамп положит конец войне, мы не просто вручим ему орден, но и номинируем его на Нобелевскую премию. Однако многое зависит от того, какую позицию он займет. Ведь пока Трамп не может определиться, на стороне ли он добра или зла в этой войне. Он всегда пытается объяснить, что якобы занимает позицию по середине, но на самом деле отсутствие позиции делает ее пророссийской,

– подытожил Джигун.

Анализ решения Зеленского наградить Маска: смотрите в видео