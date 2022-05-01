Зеленский наградил Пелоси орденом княгини Ольги: она прибыла в Киев на поезде

В Киев прибывает все больше иностранных политиков. Среди них спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Президент Украины Владимир Зеленский наградил ее орденом.

В воскресенье, 1 мая, в Украину прибыла американская политик. Она уже встретилась с украинским президентом. Пелоси заявила, что ее визит в Киев предназначен для того, чтобы поблагодарить украинцев – за войну за свободу.

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Зеленский наградил Нэнси Пелоси

Спикера Конгресса США президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом княгини Ольги. Таким образом гарант отметил весомый личный вклад Нэнси Пелоси в укрепление сотрудничества между Украиной и США, а также поддержку суверенной, независимой и демократической Украины.

В Киев Пелоси прибыла на поезде, как и большинство иностранных политиков и чиновников. В "Укрзализныце" подчеркнули, что они всегда рады приветствовать на борту своих поездов союзников Украины.

Что известно об ордене княгини Ольги Это государственная награда Украины, отмечающая достижения женщин в различных сферах: государственной, производственной, общественной, научной, образовательной, культурной, благотворительной и других сферах общественной деятельности, воспитании детей в семье. Автором знаков этого ордена является художник Алексей Руденко.

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