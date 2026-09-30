На пятый год войны Россия на фронте выглядит совсем не так, как хотела, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с военнослужащими и вручил им государственные награды накануне Дня защитников и защитниц Украины. Глава государства поблагодарил воинов за прочное удержание фронта и проведение активных оборонительных операций. Именно благодаря их усилиям страна-агрессор выглядит на фронте совсем не так, как хотела.

Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале, подводя итоги поездки на передовую.

Каковы подробности встречи Зеленского с военными?

Торжественная встреча с военнослужащими состоялась накануне праздника Покрова. Во время мероприятия Владимир Зеленский выразил благодарность бойцам всех подразделений за отвагу, мастерство и стойкость в боях с российскими оккупантами.

На пятый год полномасштабной войны Россия на фронте выглядит совсем не так, как она хотела, и это исключительно благодаря решимости наших войск, благодаря подготовке наших воинов, благодаря хорошо проработанным операциям нашей армии – наших Сил обороны и безопасности Украины,

– подчеркнул президент.

Укрепление обороны и разработка нового оружия

Глава государства подчеркнул, что Украина предпринимает все необходимые шаги для обеспечения безопасности и суверенитета. В частности, Силы обороны наносят ответные удары по агрессору, испытывают и создают новые образцы оружия, а также активно сотрудничают с международными партнерами для получения помощи.

"Мы делаем все, чтобы защитить наше государство. Наносим ответные удары по агрессору, разрабатываем новое оружие, боремся за новую поддержку со стороны наших партнеров. Но все это держится благодаря тому, что фронт силен, фронт не сломлен, и корпуса, наши бригады, наши активные и сильные люди сражаются ради Украины", – добавил глава государства.

Президент наградил украинских воинов: смотрите видео

Также Владимир Зеленский призвал всегда помнить и чтить павших героев, чье мужество сохранило украинскую государственность и дало возможность жить обществу.

Одной из наиболее результативных операций в настоящее время является "Вивальди". В ходе трех этапов боевых действий в рамках этой операции наши воины уволили 176 квадратных километров территории и ликвидировали более 5 тысяч оккупантов.