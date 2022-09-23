Это те, кто создают историю: Зеленский наградил орденами "Золотая звезда" защитников

Президент Украины Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" украинским военным, получившим звания Героев Украины, а также родным тех, кто отдал жизнь за украинскую свободу.

Зеленский отметил Героев Украины

Украинский лидер отметил, что это уже стало одной из важнейших традиций нашего государства – в Белом зале отмечать наградами тех, кто творит историю Украины, ее народа и независимости.

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Имена наших героев, подвиги наших украинских защитников будут сохранены и известны не только нашему народу, но и всем в мире, кто ценит свободу, кто никогда не подчинится каким-либо захватчикам,

– подчеркнул Зеленский.

Президент заверил, что оккупанты испытывают неизбежность их поражения. В то же время украинцы и весь цивилизованный мир знают, что наша победа – это только вопрос времени и наших усилий. И она обязательно будет благодаря нашим героям и потому, что украинский народ встал на защиту своего государства и никому не отдаст ни свою свободу, ни свою землю.

"Вечная слава всем, кто защищает наше государство ежедневно. Вечное уважение и память всем нашим великим людям, павшим нашим героям", – подытожил он.

Президент вручил украинским защитникам ордена "Золотая звезда": смотрите видео

Украинский народ получил награду саммита Forbes 400

23 сентября президент принял участие в филантропическом саммите Forbes 400, где выступил с речью в онлайн-режиме. После этого Зеленского и весь украинский народ отметили наградой саммита. Основатель некоммерческой организации World Central Kitchen, объявивший о награждении, сказал, что Украина сегодня борется не только за собственную демократию и свободу, но и свободу и демократию во всем мире.

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