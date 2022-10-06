Зеленский намекнул, что Украина вступит в ЕС еще до 2030 года

Заявка Украины на проведение Чемпионата мира по футболу в 2030 году имеет, в частности, символическое значение. Президент Владимир Зеленский намекнул на членство Украины в ЕС.

Так, Украина с Испанией и Португалией подали заявку на проведение ЧМ-2030. Зеленский прокомментировал это в традиционном обращении.

Украина совместно с Испанией и Португалией подали заявку на проведение ЧМ-2030

Зеленский объяснил символизм

Президент убежден, что шанс на одобрение заявки достаточно высок. Он отметил, что страны отвечают критериям, которые необходимо соблюдать, чтобы проводить чемпионат. Однако дело не только в этом.

Дело еще и в том, что будет очень символично, когда 3 страны Европейского союза смогут вместе провести Чемпионат мира.

– заявил Зеленский.

Напомним, что Украины имеет статус кандидата на вступление в Евросоюз. Однако обычно путь в ЕС длится несколько лет. В частности, Еврокомиссия отмечала, что процесс присоединения Украины будет проходить по одинаковым условиям и правилам, как и для всех.

Что известно о заявке Украины на проведение ЧМ

5 октября сообщили, что Украина присоединилась к заявке Португалии и Испании на проведение Чемпионата мира по футболу-2030. Среди претендентов на проведение чемпионата – заявка Саудовской Аравии, Египта и Греции, а также представители Южной Америки.

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