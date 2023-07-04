Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО сейчас, — CNN
Источник:CNN
Президент Украины призвал американского коллегу пригласить наше государство в Североатлантический альянс. Он отметил, что было бы хорошо сделать это сейчас.
Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью. Зеленский отметил, что Байден принимает решение о том, будет ли Украина в НАТО или нет.
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"Этот сигнал действительно очень важен"
Владимир Зеленский призвал президента США пригласить Украину в НАТО уже сейчас.
Он (Байден – 24 Канал) поддерживает наше будущее в НАТО, но приглашение сейчас было бы огромной мотивацией для украинских солдат,
– подчеркнул украинский лидер.
Добавил, что очень важно чувствовать, что Украина действительно будет находится рядом с союзниками в будущем. В то же время, президент понимает, что наше государство не станет членом НАТО, пока не закончится война.
Мы все понимаем. Но этот сигнал действительно очень важен. И зависит от решения Байдена,
– подчеркнул Зеленский.
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"Для Европы будет самоубийством не принять Украину в НАТО"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что для Европы будет самоубийством не принять Украину в НАТО после завершения войны. Кулеба подчеркнул, что это единственный способ закрыть дверь для российской агрессии.