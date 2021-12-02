Зеленский назначил 28 судей на должности, среди них – двух судей Майдана

Владимир Зеленский подписал указы о назначении 28 судей. Среди них – двое судей Майдана, – Ключник и Заруба.

Соответствующие указы президент подписал 1 декабря. Указы №610, №612, №613, №614 опубликовали на сайте Офиса Президента.

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Зеленский назначил судей, среди них есть судьи времен Майдана

Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении 28 судей. В этом указе – судьи Майдана Андрей Ключник из Святошинского райсуда Киева и Петр Заруба из Дарницкого райсуда Киева,

– говорится в сообщении фонда DEJURE.

В частности там вспомнили, что в 2018 году Общественный совет добропорядочности пришел к выводу, что Ключник и Заруба не соответствуют критериям добропорядочности и профессиональной этики.

В частности известно, что Ключник получил отрицательное заключение потому, что в 2014 году заключил в тюрьму активиста Революции Достоинства Александра Костура из-за его участия в протестах. Впоследствии:

временная специальная комиссия по проверке судей судов общей юрисдикции пришла к выводу, что решение судьи Ключника по Костуре противоречило закону;

однако Высшая квалифкомиссия судей прекратила дисциплинарное производство из-за истечения срока привлечения к ответственности.

Что касается судьи Петра Зарубы, то Общественный совет добропорядочности также пришел к отрицательному выводу относительно него. Все потому, что судья лишил водительских прав на три месяца представительницу "Автомайдана". Решение принял якобы из-за нарушения требования остановиться по требованию полиции.

Коротко о судьях Майдана