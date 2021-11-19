Зеленский назначил Добромильского временным главой Закарпатской ОГА

19 ноября 2021 , 11:56
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указ Зеленского

Петр Добромильский теперь исполняет обязанности главы Закарпатской облгосадминистрации. Его 18 ноября назначил президент Владимир Зеленский.

Указ о назначении обнародовали на сайте президента. Накануне Зеленский также подписал указ об увольнении бывшего главы ОГА Анатолия Полоскова.

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Что этому предшествовало

Полосков уволился с должности. Он сообщил, что заявления на увольнение написали 3 его заместителя: Игорь Шинкарюк, Мирослав Билецкий и Иштван Петрушка.

Правительство согласовало отставку главы ОГА.

Кто такой Петр Добромильский

  • Добромильский в политике с 2006 года. По информации "Честно", тогда его избрали депутатом Иршавского районного совета.
  • В 2015 году прошел в Закарпатский областной совет.
  • В 2019 баллотировался в парламент по мажоритарному округу, но его не избрали. Чиновник ранее был заместителем главы Закарпатской ОГА.
  • Согласно декларации, Добромильский имеет дом в селе Белки Иршавского района, авто Mercedes-Вenz 2004 года выпуска.
  • Жена Петра, Оксана, владеет двумя домами в селе Белки, один из которых достроен. Также у женщины есть авто ЗАЗ 2003 года выпуска.
Автор: Ольга Музика