Зеленский назначил Добромильского временным главой Закарпатской ОГА

Петр Добромильский теперь исполняет обязанности главы Закарпатской облгосадминистрации. Его 18 ноября назначил президент Владимир Зеленский.

Указ о назначении обнародовали на сайте президента. Накануне Зеленский также подписал указ об увольнении бывшего главы ОГА Анатолия Полоскова.

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Что этому предшествовало

Полосков уволился с должности. Он сообщил, что заявления на увольнение написали 3 его заместителя: Игорь Шинкарюк, Мирослав Билецкий и Иштван Петрушка.

Правительство согласовало отставку главы ОГА.

Кто такой Петр Добромильский