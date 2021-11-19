Указ про призначення оприлюднили на сайті президента. Напередодні Зеленський також підписав указ про звільнення колишнього глави ОДА Анатолія Полоскова.

До теми Кабмін погодив звільнення голови Закарпатської ОДА Полоскова

Що цьому передувало

Полосков звільнився з посади. Він повідомив, що заяви на звільнення написали 3 його заступники: Ігор Шинкарюк, Мирослав Білецький та Іштван Петрушка.

Уряд погодив відставку глави ОДА.

Хто такий Петро Добромільський