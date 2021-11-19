Указ про призначення оприлюднили на сайті президента. Напередодні Зеленський також підписав указ про звільнення колишнього глави ОДА Анатолія Полоскова.
До теми Кабмін погодив звільнення голови Закарпатської ОДА Полоскова
Що цьому передувало
Полосков звільнився з посади. Він повідомив, що заяви на звільнення написали 3 його заступники: Ігор Шинкарюк, Мирослав Білецький та Іштван Петрушка.
Уряд погодив відставку глави ОДА.
Хто такий Петро Добромільський
- Добромільський у політиці з 2006 року. За інформацією "Чесно", тоді його обрали депутатом Іршавської районної ради.
- У 2015 році пройшов до Закарпатської обласної Ради.
- У 2019 балотувався до парламенту за мажоритарним округом, але його не обрали. Чиновник раніше був заступником глави Закарпатської ОДА.
- Відповідно до декларації, Добромільський має будинок у селі Білки Іршавського району, авто Mercedes-Denz 2004 року випуску.
- Дружина Петра, Оксана, володіє двома будинками у селі Білки, один з яких недобудований. Також у жінки є авто ЗАЗ 2003 року випуску.