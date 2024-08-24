Соответствующий указ уже появился на сайте Офиса президента.

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Назначение Вячеслава Негоды

Назначить Негоду Вячеслава Андроновича председателем Тернопольской областной государственной администрации,

– говорится в указе Зеленского.

Отметим, что Кабмин согласовал назначение Негоды на должность 16 августа.

"В свои 33 года начался мой путь в Тернополе в борьбе за государственный суверенитет Украины. В 33-й День Независимости Украины возвращаюсь на Тернопольщину, чтобы совместными усилиями приближать нашу Победу", – написал новый председатель ОВА на своей странице.

Стоит указать, что Вячеслав Негода с 1990 до 1998 года был городским головой Тернополя и депутатом Тернопольского облсовета.

В 1998 году Негода стал первым заместителем исполнительного директора Ассоциации городов Украины. С 2008 до 2010 года был заместителем министра Минрегионстроя. С 2019 до 2023 год занимал должность заместителя Министра развития общин и территорий Украины