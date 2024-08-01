В прошлый раз Михаила Головко уволили в октябре 2023 года – "за" высказались все депутаты, присутствовавшие на заседании. Именно это решение и оспаривал политик в суде.

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Еще одно увольнение Головко

Сообщается, что увольнение Головко поддержали единогласно все 40 депутатов, принявших участие в голосовании.

Голосование на увольнение Михаила Головко / Укринформ

В предыдущий раз экс-глава назвал увольнение незаконным, отмечая что 24 октября сам инициировал созыв сессии – она якобы должна была состояться 8 ноября, но по неизвестным причинам прошла раньше. Восьмой апелляционный суд поддержал жалобу Головко.

Стоит указать, 26 июня 2023 года Михаилу Головко сообщили о подозрении во взяточничестве. Его обвиняют в вымогательстве почти 1,8 миллиона гривен у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского областного совета.