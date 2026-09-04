Зеленский назначил временно исполняющего обязанности председателя Запорожской ОГА вместо Федорова

В пятницу, 4 сентября, Кабинет министров назначил главу Запорожской ОГА Ивана Федорова главой Госагентства по восстановлению Украины. Новым главой Запорожской областной госадминистрации станет Михаил Семикин.

Чиновник будет временно исполнять обязанности главы областной госадминистрации. Соответствующие указы № 871/2026 и 872/2026 появились на сайте президента.

Что известно о назначении?

В пятницу, 4 сентября, правительство назначило Ивана Федорова главой Государственного агентства восстановления Украины. Его заместитель Михаил Семикин возглавит Запорожскую областную госадминистрацию.

Указ № 871/2026 освободил Федорова от должности в ОГА.

Освободить Ивана Сергеевича Федорова от должности главы Запорожской областной государственной администрации в соответствии с поданным им заявлением,

– говорится в документе.

Указом № 872/2026 глава государства утвердил руководителя Запорожской ОГА.

Временно возложить исполнение обязанностей главы Запорожской областной государственной администрации на Семикина Михаила Александровича,

– написал президент.

Что известно о Михаиле Семикине?

Михаил Семикин родился 22 мая 1986 года во временно оккупированном Мелитополе. В 2009–2016 годах работал преподавателем в Мелитопольском государственном педагогическом университете имени Богдана Хмельницкого.

С 2016 по 2019 годы работал начальником отдела культуры Мелитопольского городского совета Запорожской области. В 2019–2022 годах занимал должность управляющего делами исполнительного комитета Мелитопольского городского совета.

Впоследствии был назначен заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета и исполнительного комитета Мелитопольского городского совета.

1 мая 2024 года Михаил Семикин стал заместителем председателя Запорожской ОГА.

Напомним, что в четверг, 3 сентября, Иван Федоров сообщил, что Владимир Зеленский предложил ему занять должность главы Агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры. Чиновник отметил, что планирует совмещать обязанности и в дальнейшем оставаться сопредседателем Совета обороны Запорожской области.