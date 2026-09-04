Как сообщил представитель Кабмина Тарас Мельничук, правительство назначило Ивана Федорова главой Государственного агентства по восстановлению Украины. Другим решением правительство одобрило его увольнение от должности главы Запорожской областной государственной администрации.

Что известно о новом назначении

Ранее чиновник рассказывал, что получил сложное предложение возглавить ведомство непосредственно от президента. Главной задачей в новой роли станет защита критической инфраструктуры и оперативное восстановление стратегических объектов по всей стране.

В то же время Федоров отметил, что переезд в столицу не означает прекращения работы в регионе. Он планирует совмещать обязанности и в дальнейшем оставаться сопредседателем Рады обороны Запорожской области.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский предложил Федорову возглавить Агентство восстановления.