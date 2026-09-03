О новом предложении глава Запорожской областной военной администрации рассказал во время отчета за 1000 дней своей работы, сообщает издание "Укринформ".

Что сказал Федоров о новой должности?

По его словам, в ходе содержательной беседы с президентом было отмечено, что Запорожская область остается стратегическим южным форпостом государства и мощным промышленным центром.

Федоров подчеркнул, что задачей новой должности станет защита и оперативное восстановление стратегических объектов по всей стране.

Враг будет продолжать наносить удары по стратегическим объектам, поэтому их нужно максимально защищать и оперативно восстанавливать. Буду откровенен, я получил чрезвычайно сложное предложение – возглавить Агентство восстановления и взять на себя ответственность за защиту стратегически важных объектов по всей Украине,

– отметил чиновник.

Чиновник отметил, что возможный переезд в столицу не будет означать полного прекращения работы в регионе. Она будет продолжаться в формате сочетания двух линий ответственности, ведь Федоров планирует оставаться сопредседателем Рады обороны Запорожской области.

По информации источников Общественного, для официального назначения нового руководителя Агентства восстановления Кабинет Министров Украины должен принять соответствующее решение, после чего президент подпишет указ. На должность главы Запорожской ОВА среди вероятных кандидатов рассматривают нынешнего заместителя Михаила Семикина, работающего в команде Федорова еще со времен работы в Мелитополе.

Предыдущий глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин подал заявление об увольнении по собственному желанию 29 июля 2026 года. Он возглавлял ведомство с сентября 2024 года.

Последние кадровые изменения Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября уволил Олега Храмова с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ. Храмов занимал этот пост с марта 2023 года. Причины кадрового решения пока не сообщаются.

31 августа президент освободил Александра Камышина от исполнения обязанностей советника президента по стратегическим вопросам. В свою очередь, Камышин поблагодарил главу государства за доверие и заявил, что продолжит работать в оборонной сфере, в частности, за привлечение инвестиций в украинский милтех и развитие международных партнерств.

Кроме того, Зеленский назначил Вадима Ченчика временным исполняющим обязанности главы Государственной пограничной службы Украины. Соответствующий указ вступил в силу 31 августа 2026 года. До этого Ченчик с 2019 занимал должность заместителя председателя ГНСУ. Он имеет звание генерал-майора и награжден медалью "За военную службу Украины".