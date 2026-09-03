Про нову пропозицію очільник Запорізької обласної військової адміністрації розповів під час звіту за 1000 днів своєї роботи, передає видання Укрінформ.

Що сказав Федоров про нову посаду?

За його словами, під час змістовної розмови з президентом наголошувалося, що Запорізька область залишається стратегічним південним форпостом держави та потужним промисловим центром.

Федоров підкреслив, що завданням нової посади стане захист і оперативне відновлення стратегічних об'єктів по всій країні.

Ворог продовжуватиме бити по стратегічних об'єктах, тому їх потрібно максимально захищати і оперативно відновлювати. Буду відвертим, я отримав надскладну пропозицію – очолити Агентство відновлення і взяти на себе відповідальність за захист стратегічно важливих об'єктів по всій Україні,

– зазначив посадовець.

Федоров зауважив, що можливий перехід до столиці не означатиме повного припинення роботи в регіоні. Вона продовжуватиметься у форматі поєднання двох ліній відповідальності, адже Федоров планує залишатися співголовою Ради оборони Запорізької області.

За інформацією джерел Суспільного, для офіційного призначення нового керівника Агентства відновлення Кабінет Міністрів України має ухвалити відповідне рішення, після чого президент підпише указ. На посаду очільника Запорізької ОВА серед імовірних кандидатів розглядають нинішнього заступника Михайла Семікіна, який працює в команді Федорова ще з часів роботи в Мелітополі.

Попередній очільник Агентства відновлення Сергій Сухомлин подав заяву про звільнення за власним бажанням 29 липня 2026 року. Він очолював відомство з вересня 2024 року.

Останні кадрові зміни Зеленського

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 2 вересня звільнив Олега Храмова з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ. Храмов обіймав цю посаду з березня 2023 року. Причини кадрового рішення наразі не повідомляються.

31 серпня президент увільнив Олександра Камишіна від виконання обов'язків радника президента зі стратегічних питань. Своєю чергою, Камишін подякував главі держави за довіру та заявив, що продовжить працювати в оборонній сфері, зокрема над залученням інвестицій в український мілтех і розвитком міжнародних партнерств.

Крім того, Зеленський призначив Вадима Ченчика тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної прикордонної служби України. Відповідний указ набув чинності 31 серпня 2026 року. До цього Ченчик із 2019 року обіймав посаду заступника голови ДПСУ. Він має звання генерал-майора та нагороджений медаллю "За військову службу Україні".