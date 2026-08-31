Указ №837/2026 опубліковано на сайті президента України.

Що відомо про кадрові зміни у ДПСУ

Президент Зеленський підписав указ про призначення Вадима Ченчика тимчасовим виконувачем обов'язків голови ДПСУ. Кадрове рішення набрало чинності 31 серпня 2026 року.

"Заступнику голови Державної прикордонної служби України Ченчику Вадиму Миколайовичу тимчасово виконувати обов’язки голови Державної прикордонної служби України", – йдеться в указі.

Новопризначений тимчасовий очільник забезпечуватиме координацію роботи прикордонної служби та виконання всіх покладених на відомство завдань з охорони державного кордону.

До цього Ченчик був заступником голови ДПСУ з 2019 року.

Він нагороджений медаллю "За військову службу Україні". Указом від 29 квітня 2022 року йому було присвоєно звання генерал-майор.

Попереднім указом №836/2026 від 21 серпня президент увільнив Валерія Вавринюка від тимчасового виконання обов'язків голови ДПСУ.

Він виконував свої обов'язки з січня 2026, коли під час "великого перезавантаження" Зеленський звільнив Сергія Дейнека.