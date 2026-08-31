Указ № 837/2026 опубликован на сайте президента Украины.

Что известно о кадровых изменениях в ГПСУ

Президент Зеленский подписал указ о назначении Вадима Ченчика временным исполняющим обязанности главы ГПСУ. Кадровое решение вступило в силу 31 августа 2026 года.

"Заместителю председателя Государственной пограничной службы Украины Вадиму Николаевичу Ченчику временно исполнять обязанности председателя Государственной пограничной службы Украины", – говорится в указе.

Новоназначенный временный руководитель будет обеспечивать координацию работы пограничной службы и выполнение всех возложенных на ведомство задач по охране государственной границы.

До этого Ченчик занимал должность заместителя председателя ГПСУ с 2019 года.

Он награжден медалью "За военную службу Украине". Указом от 29 апреля 2022 года ему было присвоено звание генерал-майора.

Предыдущим указом № 836/2026 от 21 августа президент освободил Валерия Вавринюка от временного исполнения обязанностей председателя ГПСУ.

Он исполнял свои обязанности с января 2026 года, когда во время "большой перезагрузки" Зеленский уволил Сергея Дейнека.