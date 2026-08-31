Його опубліковано на сайті президента.

Що відомо про увільнення Камишіна

"Увільнити Камишіна Олександра Миколайовича від виконання обов'язків Радника Президента України зі стратегічних питань (поза штатом)", – йдеться в указі.

Довідково. Увільнення від роботи – це тимчасове звільнення працівника від виконання його трудових обов'язків без припинення трудових відносин.

Сам Камишін уже прокоментував завершення роботи на позиції радника Президента зі стратегічних питань.

За ці два роки наша оборонка стала стратегічною галуззю всередині країни і почала інтегруватись в оборонно-промислову архітектуру Європи та США. Дякую Президенту за довіру та можливість бути корисним,

– написав він у Telegram.

Уже ексрадник зазначив, що продовжить працювати в оборонці, насамперед – над залученням інвестицій в український мілтех та розбудовою міжнародних партнерств.

До слова, 31 серпня в Україні було ще кілька кадрових змін.

Зокрема, Зеленський призначив нового тимчасового виконувача обов'язків голови ДПСУ. Ним став Вадим Ченчик.

Тим часом Арсен Жумаділов залишив посаду очільника Агенції оборонних закупівель. Тимчасово виконувати обов'язки очільника відомства буде Артем Романюков.