Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Що відомо про відставку
Про рішення достроково розірвати контракт з оборонним відомством посадовець повідомив заздалегідь.
За його словами, це рішення ухвалено з особистих причин, а не внаслідок зовнішнього впливу.
Жумаділов очолював закупівельну структуру з березня 2025 року, а на початку 2026 року відбулося об'єднання Агенції оборонних закупівель та Державного оператора тилу в єдину систему.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
У відомстві подякували Жумаділову за роботу.
Вдячні Арсену Жумаділову за роботу. Рішення щодо призначення нового керівника Агенції буде ухвалене в найкоротші терміни,
– йдеться у заяві Міноборони.
А тимчасово виконувати обов'язки очільника буде Артем Романюков, який наразі очолює Директорат політики закупівель. Відповідне рішення про призначення незабаром має ухвалити наглядова рада установи.