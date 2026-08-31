Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Что известно об отставке
О решении досрочно расторгнуть контракт с оборонным ведомством чиновник сообщил заранее.
По его словам, это решение принято по личным причинам, а не в результате внешнего воздействия.
Жумадилов возглавлял закупочную структуру с марта 2025 года, а в начале 2026 года состоялось объединение Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла в единую систему.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
В ведомстве поблагодарили Жумадилова за работу.
Благодарим Арсена Жумадилова за работу. Решение о назначении нового руководителя Агентства будет принято в кратчайшие сроки,
– говорится в заявлении Минобороны.
А временно исполнять обязанности руководителя будет Артем Романюков, который в настоящее время возглавляет Директорат политики закупок. Соответствующее решение о назначении вскоре должен принять наблюдательный совет учреждения.