Оно опубликовано на сайте президента.

Что известно об увольнении Камышина

"Освободить Камышина Александра Николаевича от исполнения обязанностей советника Президента Украины по стратегическим вопросам (вне штата)", – говорится в указе.

Справочно. Освобождение от работы – это временное освобождение работника от исполнения его трудовых обязанностей без прекращения трудовых отношений.

Сам Камышин уже прокомментировал завершение работы на должности советника Президента по стратегическим вопросам.

За эти два года наша оборонная промышленность стала стратегической отраслью внутри страны и начала интегрироваться в оборонно-промышленную архитектуру Европы и США. Благодарю Президента за доверие и возможность быть полезным,

– написал он в Telegram.

Уже бывший советник отметил, что продолжит работать в оборонной сфере, прежде всего – над привлечением инвестиций в украинскую военную промышленность и развитием международных партнерств.

К слову, 31 августа в Украине произошло что-то еще с кадровыми перестановками.

В частности, Зеленский назначил нового временного исполняющего обязанности главы ГПСУ. Им стал Вадим Ченчик.

Между тем Арсен Жумадилов покинул пост главы Агентства оборонных закупок. Временно исполнять обязанности главы ведомства будет Артем Романюков.