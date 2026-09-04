Про це повідомив представник Кабміну Тарас Мельничук.

Що відомо про нове призначення

Раніше посадовець розповідав, що отримав пропозицію очолити відомство безпосередньо від президента. Головним завданням Федорова у новій ролі стане захист критичної інфраструктури та оперативна відбудова стратегічних об'єктів по всій країні.

Водночас чиновник зауважив, що перехід до столиці не означатиме припинення роботи в регіоні.

Він планує поєднувати обов'язки та надалі залишатися співголовою Ради оборони Запорізької області.

Хто такий Іван Федоров?

Іван Федоров народився 29 серпня 1988 року в Мелітополі Запорізької області.

За освітою він – економіст та управлінець, має ступінь кандидата наук із державного управління.

Політичну кар'єру Федоров розпочав у Мелітополі. У 2014 – 2019 роках був заступником міського голови, а у 2019 році нетривалий час очолював департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Згодом став першим заступником голови Запорізької ОДА.

У 2020 році його обрали мером Мелітополя. Після окупації міста російськими військами у березні 2022 року Федорова викрали російські військові через його відмову співпрацювати з окупаційною владою.

16 березня його звільнили в межах обміну – на дев'ятьох російських військовослужбовців.

З лютого 2024 року він очолював Запорізьку ОВА та відповідав, зокрема, за оборону регіону, відновлення інфраструктури, укриття, енергетику й допомогу переселенцям.

У червні 2026 року Федорова нагородили орденом "За мужність" II ступеня.

Водночас діяльність Федорова неодноразово ставала предметом критики. Зокрема, у 2025 році він фігурував у журналістському розслідуванні щодо будівництва фортифікацій у Запорізькій області.