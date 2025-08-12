Российская сторона готовится к наступательным операциям на 3 направлениях фронта. Враг хочет атаковать позиции ВСУ в Запорожской и Донецкой областях.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время разговора с журналистами, передает 24 Канал.

Что Зеленский сказал о наступлении россиян?

Владимир Зеленский отметил, что россияне готовятся к наступательной операции на Запорожском, Покровском и Новопавловском направлениях. Именно эти участки фронта будут в приоритете у движения оккупантов.

Считаем, что на Запорожский – будет около 15 тысяч дополнительно (переброшено российских солдат – 24 Канал), Покровский – около 7 тысяч дополнительно, Новопавловский может быть 5 тысяч дополнительно – считаем, что это направление третье по приоритетности,

– сказал президент.

Глава государства считает, что из 53 тысяч российских оккупантов на Сумском направлении около 30 тысяч будут переброшены именно на эти три направления.

"Считаем, что это главный источник войск, это их сильнейшие бригады, которые на Курском направлении стоят, они будут передвигаться. Считаем, что они будут делать все, чтобы после 15 числа готовиться к наступательным действиям. Считаем, что они будут готовы к сентябрю с этими бригадами. Считаем, что с дополнительными могут быть готовы в ноябре. Считаем, что все эти три направления были год назад, и они действуют по тем же планам и картам", – объяснил Зеленский.

Он отметил, что россияне думали наступать на этих трех направлениях еще год назад, и оккупанты действуют по тем же планам и картам. Но эта наступательная миссия на Запорожье и на Покровск тогда была задержана из-за Курской операции.

Видим все то же, те же шаги и накопление такого количества людей, которое им нужно. Они год назад были начинали действовать именно так, но через Курскую операцию они начали перебрасывать туда людей, боялись, что мы будем продвигаться вглубь России. Что и произошло,

– отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что по всем направлениям фронта в течение августа россияне будут пытаться демонстрировать какое-то продвижение, чтобы политически давить на Украину и получить те или иные уступки. Но украинское командование знает об этих планах врага и готовится действовать соответственно.