Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента.
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Куда назначили Геннадия Шаповалова
Владимир Зеленский сообщил, что бригадный генерал Геннадий Шаповалов будет работать с нашими партнерами в Висбадене, что в Германии.
Его задача – это координация безопасности помощи Украине,
– рассказал президент.
Заметим, Геннадий Шаповалов – командующий Оперативного командования "Юг". На эту должность бригадного генерала назначили в апреле 2024 года.
Что известно о Геннадии Шаповалове
- Родился в 1978 году в Кировоградской области.
- В 2000 году с отличием окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете.
- В 2012 окончил Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины. Также с отличием.
- В ОК "Юг" отметили, что Шаповалов прошел все ступеньки военной карьеры от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. В марте 2022 года получил звание бригадного генерала.