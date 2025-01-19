Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента.

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Куда назначили Геннадия Шаповалова

Владимир Зеленский сообщил, что бригадный генерал Геннадий Шаповалов будет работать с нашими партнерами в Висбадене, что в Германии.

Его задача – это координация безопасности помощи Украине,
– рассказал президент.

Заметим, Геннадий Шаповалов – командующий Оперативного командования "Юг". На эту должность бригадного генерала назначили в апреле 2024 года.

Что известно о Геннадии Шаповалове

  • Родился в 1978 году в Кировоградской области.
  • В 2000 году с отличием окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете.
  • В 2012 окончил Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины. Также с отличием.
  • В ОК "Юг" отметили, что Шаповалов прошел все ступеньки военной карьеры от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. В марте 2022 года получил звание бригадного генерала.