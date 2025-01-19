Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента.

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Куди призначили Геннадія Шаповалова

Володимир Зеленський повідомив, що бригадний генерал Геннадій Шаповалов працюватиме з нашими партнерами у Вісбадені, що в Німеччині.

Його завдання – це координація безпекової допомоги Україні,
– розповів президент.

Зауважимо, Геннадій Шаповалов – командувач Оперативного командування "Південь". На цю посаду бригадного генерала призначили у квітні 2024 року.

Що відомо про Геннадія Шаповалова

  • Народився у 1978 році у Кіровоградській області.
  • У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті.
  • У 2012 закінчив Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України. Також з відзнакою.
  • В ОК "Південь" наголосили, що Шаповалов пройшов усі сходинки військової кар'єри від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У березні 2022 року отримав звання бригадного генерала