Первый Саммит мира: Зеленский назвал дату важной встречи

В Швейцарии состоится первый Саммит мира. Владимир Зеленский отметил, что он станет платформой для обсуждения путей достижения мира для Украины, а также назвал дату проведения.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента. Зеленский также добавил, что саммит посвящен разработке рамок, чтобы стимулировать будущий мирный процесс.

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Когда состоится первый Саммит мира

Первый Саммит мира будет проходить 15 – 16 июня 2024 года в Швейцарии. Местом его проведения выбрали Бюргеншток, который расположен недалеко от швейцарского города Люцерн.

В ОП отметили, что организация Саммита – это результат скоординированных усилий украинской и швейцарской сторон. О количестве участников не сообщалось, однако известно, что в Саммите примут участие лидеры стран и главы правительств со всех континентов.

У сети Х Владимир Зеленский также прокомментировал проведение первого Саммита мира. Он отметил, что эта платформа имеет целью достичь мира для Украины.

Саммит станет платформой для диалога о путях достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины согласно Уставу ООН и нормам международного права. Уважение к этим принципам показали все приглашенные к участию в мероприятии,

– подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также выразил уверенность, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь он имеет важное значение не только для Украины. Зеленский добавил, что говорится о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире.

"Эти общие правила, закреплены в Уставе ООН, защищают все страны от нападения и насилия. Итак, наш общий глобальный долг – защищать их реальными действиями, а не только словами. Именно об этом пойдет речь на первом Саммите мира в Швейцарии", – добавил президент.

Будет ли Россия на Саммите мира

На первый Саммит мира приглашают лидеров всех стран мира, кроме России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что представители страны-агрессора не получат приглашение, ведь в этом нет никакого смысла.

Поэтому мы знаем, что нет смысла иметь Россию за столом переговоров, если вы не можете гарантировать, что они будут действовать добросовестно. Потому что цель этого саммита – объединить страны, которые разделяют принципы и подходы, на которых будут строиться дальнейшие действия,

– подчеркнул дипломат.

В то же время Кулеба добавил, что пригласить Россию могут позже, когда страны достигнут определенных договоренностей. Он пояснил, что, в конце концов, невозможно положить конец войне без обеих сторон.