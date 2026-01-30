Укр Рус
24 Канал Новости Украины Разобраться с вопросом бусификации и закрыть небо: Зеленский назвал ключевые задачи Федорова
30 января, 11:28
3

Разобраться с вопросом бусификации и закрыть небо: Зеленский назвал ключевые задачи Федорова

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Президент Зеленский поручил министру обороны Михаилу Федорову три ключевые задачи: закрытие неба, решение вопроса бусификации, и решение вопросов контрактной армии.
  • Федорову также поручено оптимизировать закупки дронов и артиллерии с учетом ограничений бюджета.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поставил министру обороны Михаилу Федорову три ключевые задачи. Они касаются как защиты от вражеских атак, так и процесса мобилизации.

Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Читайте также Цифровой гений во главе Минобороны: какой план у Федорова на войну и что он сделал в Минцифре за 6 лет

Чем будет заниматься Федоров?

Первой задачей для Михаила Федорова является "закрытие неба": Зеленский считает его приоритетным независимо от дальнейшего развития ситуации. Для этого президент привлек Воздушные силы, а также Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и командующего ВС Анатолия Кривоножко.

Это их задача на сегодня. Очень сложная, но поэтому она и номер один, 
– пояснил глава государства.

Второй задачей является решение вопроса бусификации.

Третьим – поставить точку в нерешенных вопросах по контрактной армии, всех форматов контрактов, которые уже разработаны, чтобы они реально работали.

Президент также подчеркнул, что отдельно стоит вопрос дронов и замещения артиллерии, чтобы не переплачивать: не покупать одновременно и БпЛА, и артиллерию, учитывая ограничения бюджета.

Раньше так говорили военные: будет больше дронов – надо будет меньше артиллерии. Сейчас запрос, что дронов надо больше, артиллерии также надо больше, 
– добавил Зеленский.

По его словам, это сложный вопрос, в частности из-за дальнобойных снарядов, ведь короткая артиллерия уже не справляется с килл-зоной.

Минобороны обратилось к SpaceX

  • Российские войска все чаще применяют ударные БпЛА, оснащенные спутниковой связью Starlink. По словам Михаила Федорова, уже через несколько часов после появления таких дронов команда Минобороны связалась с компанией SpaceX. 
     

  • По его словам, Минобороны вместе со SpaceX уже решает проблему использования Starlink на российских БпЛА.
     

  • В то же время министр выразил благодарность президенту SpaceX Гвинн Шотвелл и лично Илону Маску за быструю реакцию и начало работы над противодействием угрозе.