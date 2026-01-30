Разобраться с вопросом бусификации и закрыть небо: Зеленский назвал ключевые задачи Федорова
- Президент Зеленский поручил министру обороны Михаилу Федорову три ключевые задачи: закрытие неба, решение вопроса бусификации, и решение вопросов контрактной армии.
- Федорову также поручено оптимизировать закупки дронов и артиллерии с учетом ограничений бюджета.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поставил министру обороны Михаилу Федорову три ключевые задачи. Они касаются как защиты от вражеских атак, так и процесса мобилизации.
Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Чем будет заниматься Федоров?
Первой задачей для Михаила Федорова является "закрытие неба": Зеленский считает его приоритетным независимо от дальнейшего развития ситуации. Для этого президент привлек Воздушные силы, а также Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и командующего ВС Анатолия Кривоножко.
Это их задача на сегодня. Очень сложная, но поэтому она и номер один,
– пояснил глава государства.
Второй задачей является решение вопроса бусификации.
Третьим – поставить точку в нерешенных вопросах по контрактной армии, всех форматов контрактов, которые уже разработаны, чтобы они реально работали.
Президент также подчеркнул, что отдельно стоит вопрос дронов и замещения артиллерии, чтобы не переплачивать: не покупать одновременно и БпЛА, и артиллерию, учитывая ограничения бюджета.
Раньше так говорили военные: будет больше дронов – надо будет меньше артиллерии. Сейчас запрос, что дронов надо больше, артиллерии также надо больше,
– добавил Зеленский.
По его словам, это сложный вопрос, в частности из-за дальнобойных снарядов, ведь короткая артиллерия уже не справляется с килл-зоной.
Минобороны обратилось к SpaceX
Российские войска все чаще применяют ударные БпЛА, оснащенные спутниковой связью Starlink. По словам Михаила Федорова, уже через несколько часов после появления таких дронов команда Минобороны связалась с компанией SpaceX.
По его словам, Минобороны вместе со SpaceX уже решает проблему использования Starlink на российских БпЛА.
В то же время министр выразил благодарность президенту SpaceX Гвинн Шотвелл и лично Илону Маску за быструю реакцию и начало работы над противодействием угрозе.