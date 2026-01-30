Разобраться с вопросом бусификации и закрыть небо: Зеленский назвал ключевые задачи Федорова

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поставил министру обороны Михаилу Федорову три ключевые задачи. Они касаются как защиты от вражеских атак, так и процесса мобилизации.

Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Чем будет заниматься Федоров?

Первой задачей для Михаила Федорова является "закрытие неба": Зеленский считает его приоритетным независимо от дальнейшего развития ситуации. Для этого президент привлек Воздушные силы, а также Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и командующего ВС Анатолия Кривоножко.

Это их задача на сегодня. Очень сложная, но поэтому она и номер один,

– пояснил глава государства.

Второй задачей является решение вопроса бусификации.

Третьим – поставить точку в нерешенных вопросах по контрактной армии, всех форматов контрактов, которые уже разработаны, чтобы они реально работали.

Президент также подчеркнул, что отдельно стоит вопрос дронов и замещения артиллерии, чтобы не переплачивать: не покупать одновременно и БпЛА, и артиллерию, учитывая ограничения бюджета.

Раньше так говорили военные: будет больше дронов – надо будет меньше артиллерии. Сейчас запрос, что дронов надо больше, артиллерии также надо больше,

– добавил Зеленский.

По его словам, это сложный вопрос, в частности из-за дальнобойных снарядов, ведь короткая артиллерия уже не справляется с килл-зоной.

Минобороны обратилось к SpaceX