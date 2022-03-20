Зеленский назвал компромиссы, на которые Украина не может пойти в переговорах с Россией
Источник:CNN
Президент Владимир Зеленский высказался по поводу компромиссов Украины в переговорах с Россией. Президент заверил, что о компромиссах, связанных с территориальной целостностью Украины, не может быть и речи.
Никаких компромиссов по территориальной целостности Украины
Путин требует от Украины отказаться от курса в НАТО, признать российским Крым и независимость ОРДЛО. Зеленский сказал, что есть компромиссы, к которым Украина "не может быть готова как независимое государство".
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Глава государства заверил, что никаких компромиссов, связанных с территориальной целостностью Украины и суверенитетом – быть не может.
Никаких компромиссов, связанных с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом, и об этом говорил украинский народ, они не встречали русских солдат с букетами цветов, они встречали их храбро, они встречали их с оружием в руках.
– сказал президент.
Он добавил, что Россия не может заставить президента другой страны признать что-либо посредством силы.
- Переговоры между украинской и российской делегациями проходят каждый день на уровне экспертных групп.
- Следующий разговор планируют провести в понедельник, 21 марта.
- Отметим, что в марте состоялась встреча глав МИД Украины и России.
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