Экс-сотрудник СБУ объяснил, действительно ли горячая фаза войны может закончиться в ноябре

После заявления Владимира Зеленского о возможности завершения горячей фазы войны до ноября снова встал вопрос, от чего может зависеть такой сценарий. Одной из ключевых тем здесь остается ситуация на фронте и давление на российское обеспечение оккупированных территорий.

Бывший работник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала объяснил, что за такими оценками могут стоять сразу несколько факторов. По его словам, решающим может оказаться не только истощение России, но и удар по направлению, который для Кремля имеет особое значение.

Перемирие из-за давления на Крым

Вероятно, когда президент говорил о ноябре, речь шла не о каком-то одном событии, а о совокупности факторов, которые могут ослабить Россию.

Напомним! 25 мая 2026 года во время встречи с фракцией "Слуга народа" президент сказал, что есть надежда завершить горячую фазу войны до ноября 2026 года. В Офисе Президента подтвердили, что такой разговор действительно был, но уточнили: речь идет не о гарантированном сценарии, а о плане, который может сработать при определенных условиях, в частности в отношениях с партнерами и при наличии гарантий безопасности.

Один из них – истощение на фронте, другой – давление на Азовскую трассу, что после 2022 года стала ключевой для обеспечения оккупированных территорий и Крыма.

Я предполагаю, что, когда президент озвучивал ноябрь как возможный период окончания горячей фазы, это именно истощение Российской Федерации на фронтах,

– объяснил Ступак.

Расчет может быть на то, что увеличение количества дронов на этом маршруте еще сильнее ударит по логистике.

Если трассу максимально перерезать, в Крым пойдет меньше грузов, а вместе с этим начнет проседать обеспечение полуострова, где уже заметны проблемы с горючим и продуктами. Для Кремля это болевая точка, потому что Крым для россиян имеет не только военное, но и символическое значение.

Мы увеличиваем количество дронов на этой трассе, максимально ее перерезаем. Уменьшается количество грузов в Крым, обеспечение Крыма проседает, он начинает задыхаться. А Крым для россиян – это бриллиант в их имперской короне,

– сказал бывший работник СБУ.

В такой логике Москва может столкнуться сразу с двумя проблемами: истощением на фронте и давлением на направление, которое для нее принципиально важно. Если это действительно сработает, России будет сложнее держать нынешнюю интенсивность наступления, а дальше она может начать склоняться к переговорному процессу.

Что заявляла украинская власть о фронте, мире и новой помощи?

Президент заявил, что фронт удалось стабилизировать благодаря дронам, технологическим решениям и "дальнобойным" санкциям против России. В то же время он подчеркнул, что ситуация остается сложной, а вопрос защиты неба и антибаллистики Украина и дальше обсуждает с партнерами.

28 мая 2026 года во время подписания декларации об углублении оборонного сотрудничества со Швецией в Уппсале президент сообщил, что Украина получит истребители Gripen вместе с конкретным вооружением, в частности ракетами Meteor. В Киеве рассчитывают, что это усилит возможности в воздухе и поможет сдерживать российскую авиацию.

В тот же день президент заявил, что из-за войны в Иране поставки ракет в Patriot для Украины стала более проблемной. Именно поэтому он направил письмо Дональду Трампу и Конгрессу США с просьбой о новых ракетах, сами системы Patriot и лицензии на производство PAC-3, а параллельно призвал Европу развивать собственную антибаллистическую систему.