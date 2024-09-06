Он убийца, – Зеленский объяснил, при каких условиях будут переговоры с Путиным

Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть сильной, садясь за стол переговоров с врагом. Иначе российский президент снова будет пытаться захватить украинские территории.

Об этом президент Украины заявил во время форума "Амброзетти" в Италии. Он также отметил, что Владимир Путин – убийца, который пытается захватить украинские территории, передает 24 Канал.

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Зеленский назвал Путина убийцей

Зеленский заявил, что после начала операции ВСУ в Курской области Владимир Путин не переместил свои войска, чтобы защитить собственное население. Российский лидер продолжает свои попытки оккупировать как можно больше украинских территорий.

Что можно сказать о таком лидере? Вот что важно в этой операции (в Курской области – 24 Канал) – открыть глаза другим странам, некоторым лидерам, аналитикам, чтобы они поняли истинные мотивы Путина,

– заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Путин хочет уничтожить Украину и ее население. Так, Россия не переместила силы, чтобы защитить людей и детей в Курской области. Наши войска давали жителям Курщины коридоры, еду, воду. Украинские защитники никого не убивали и не совершали военных преступлений.

Однако, для Путина это неважно. Главная цель Кремля – оккупировать как можно больше территорий.

Он продолжал оккупировать и бить по нашим поселкам, убивать наших людей. Это ответ, его настоящая миссия, его решения и то, что в его больной голове. Он убийца. Мы должны опираться на устав ООН, на международное право, потому что все понимают, что он лжец. И это не только о переговорах,

– резюмировал Зеленский.

Он добавил, что Украина должна быть очень сильной, чтобы садиться за стол переговоров, ведь в противном случае – Путин снова будет пытаться забрать территории и убивать людей. Именно поэтому сейчас разрабатывается конкретный план действий и Украина нуждается в поддержке партнеров, чтобы заставить Россию заключить мир.