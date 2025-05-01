Зеленский ответил, что дальше будет с соглашением об экономическом партнерстве с США

Украина в четверг, 1 мая, подписала соглашение об экономическом партнерстве с США. Теперь соответствующие документы будут направлены на ратификацию в Верховную Раду.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского. Он выразил надежду на быстрые решения.

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Какие следующие шаги

Были доклады нашей правительственной команды по экономическому партнерству с Соединенными Штатами Америки – соглашение есть, подписано, будет направлено на ратификацию в Верховную Раду Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы не было с соглашением никаких затяжек,

– говорится в сообщении президента.

Владимир Зеленский также сообщил, что о ратификации вышеупомянутого соглашения говорил с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Кроме этого, по его словам, они обсудили законодательную работу в ближайшие недели.

Также он сказал, что теперь это действительно равноправное соглашение, которое создает возможность для довольно весомых инвестиций в Украину. Кроме этого, оно также будет способствовать существенной модернизации украинских производств и юридических практик в нашем государстве.