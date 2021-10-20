Зеленский поблагодарил Штаты за деньги, которые Украине предоставили в качестве помощи. Об этом Президент Украины заявил во время встречи с главой Пентагона.

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Зеленский назвал США партнером Украины №1

Владимир Зеленский поблагодарил Ллойда Остина и просил передать слова благодарности Джо Байдену. В частности – за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Прежде всего, хотел бы поблагодарить вас и еще раз лично президента Байдена. Ведь мы получили военную помощь на 60 миллионов долларов, о которой во время моего визита говорил президент. Наша армия благодарна США,

– сказал Зеленский.

Президент также добавил:"еще раз повторю – Соединенные Штаты сегодня для Украины в этот опасный момент конфликта на Востоке являются партнером безопасности №1".

Владимир Зеленский назвал Штаты партнером безопасности №1: смотрите видео

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