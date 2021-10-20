Зеленський подякував Штатам за гроші, які Україні надали як допомогу. Про це Президент України заявив під час зустрічі з главою Пентагону.
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Зеленський назвав США партнером України №1
Володимир Зеленський подякував Ллойду Остіну та просив передати слова подяки Джо Байдену. Зокрема – за постійну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Перш за все, хотів би подякувати вам й ще раз особисто президенту Байдену. Адже ми отримали військову допомогу на 60 мільйонів доларів, про яку під час мого візиту говорив президент. Наша армія вдячна США,
– сказав Зеленський.
Президент також додав: "Ще раз повторю – Сполучені Штати сьогодні для України в цей небезпечний момент конфлікту на Сході є безпековим партнером №1".
Володимир Зеленський назвав Штати безпековим партнером №1: дивіться відео
Візит міністра оборони США в Україну: що відомо
- Глава Пентагону Ллойд Остін приїхав в Україну в межах офіційного візиту в Європу. Перед цим він був у Грузії, а далі вирушить у Румунію.
- Остін зустрівся з міністром оборони України Андрієм Тараном. Міністр оборони США запевнив, що Вашингтон продовжує підтримувати Київ та засуджує дії Росії, яка розпочала війну на Донбасі.
- Під час спільного з Андрієм Тараном брифінгу в Києві глава американського Пентагону сказав, що США засуджують окупацію Криму та закликають Росію припинити війну на Сході України та дестабілізацію на Чорному морі.