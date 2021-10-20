Зеленський подякував Штатам за гроші, які Україні надали як допомогу. Про це Президент України заявив під час зустрічі з главою Пентагону.

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Зеленський назвав США партнером України №1

Володимир Зеленський подякував Ллойду Остіну та просив передати слова подяки Джо Байдену. Зокрема – за постійну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Перш за все, хотів би подякувати вам й ще раз особисто президенту Байдену. Адже ми отримали військову допомогу на 60 мільйонів доларів, про яку під час мого візиту говорив президент. Наша армія вдячна США,

– сказав Зеленський.

Президент також додав: "Ще раз повторю – Сполучені Штати сьогодні для України в цей небезпечний момент конфлікту на Сході є безпековим партнером №1".

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