Зеленский назвал 3 варианта перемирия: что находится в центре внимания

Президент Владимир Зеленский заявил об обсуждении трех возможных сценариев частичного перемирия – энергетического, зернового и морского. Украина выражает готовность воздерживаться от ударов по энергетической инфраструктуре и расширить морские договоренности в сфере безопасности.

Об этом глава государства заявил во время беседы с журналистами.

Какие варианты перемирия обсуждаются?

Потенциальные договоренности о частичном прекращении огня предусматривают расширенные гарантии безопасности в акватории.

Временное затишье на море в рамках таких переговоров может охватить не только транспортировку зерна, но и логистику металлургии и энергетических ресурсов.

Заинтересованы обе стороны. Дай Бог, получится. Я вижу в этом возможности,

– сказал президент Украины.

Завантаження опитування… Показати повністю

Владимир Зеленский также рассказал, что уже подробно обсудил эти варианты с лидерами Египта, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Индии.

По его словам, эти государства крайне заинтересованы в обеспечении длительного спокойствия на морских путях.

Следует отметить, что мировые лидеры призывают Россию и Украину заключить энергетическое перемирие. В частности, об этом заявляли президент Франции Эммануэль Макрон и госсекретарь США Марко Рубио.

При этом во время своего выступления на полях Генассамблеи ООН Зеленский отметил, что Украине ждет тяжелая зима. "Но в ответ у нас не будет другого выбора, кроме как сделать ее болезненной и для России", – сказал глава государства.