Зеленский назвал условие, при котором Украина готова обменять захваченных в плен китайцев
Украина может обменять недавно захваченных в плен граждан Китая, но только на украинских защитников, которые сейчас находятся в российском плену.
Соответствующее заявление в среду, 9 апреля, сделал президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам, передает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
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На кого Украина может обменять китайцев
Владимир Зеленский рассказал, что двое захваченных в плен китайских граждан были доставлены в СБУ в Киев. По его словам, в отличие от северокорейских пленных, они оказались "более разговорчивыми".
Президент отметил, что к ним могут быть допущены журналисты для интервью. Украинский лидер также сказал, что северокорейцам, попавшим в плен ВСУ, сделали операции. Они живы и находятся в Украине.
Мы бы хотели их обменять. Мы готовы их менять только на находящихся в плену украинских воинов. Мы передали такой сигнал,
– заявил он.