Зеленский назвал условие, при котором Украина готова обменять захваченных в плен китайцев

Украина может обменять недавно захваченных в плен граждан Китая, но только на украинских защитников, которые сейчас находятся в российском плену.

Соответствующее заявление в среду, 9 апреля, сделал президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам, передает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Смотрите также Боевой опыт и подготовка к войне: как китайцы попали в плен ВСУ и для чего это Пекину

На кого Украина может обменять китайцев

Владимир Зеленский рассказал, что двое захваченных в плен китайских граждан были доставлены в СБУ в Киев. По его словам, в отличие от северокорейских пленных, они оказались "более разговорчивыми".

Президент отметил, что к ним могут быть допущены журналисты для интервью. Украинский лидер также сказал, что северокорейцам, попавшим в плен ВСУ, сделали операции. Они живы и находятся в Украине.

Мы бы хотели их обменять. Мы готовы их менять только на находящихся в плену украинских воинов. Мы передали такой сигнал,

– заявил он.