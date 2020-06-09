Владимир Зеленский 9 июня представил нового руководителя Службы внешней разведки Валерия Кондратюка и поручил ему реформировать ведомство. Президент отметил, что в первую очередь ждет от СВР разведывательную информацию для выработки переговорной позиции Украины в Минске и в Нормандском формате.

Представление нового главы СВР

Зеленский представил коллективу Службы нового главу внешней разведки Валерия Кондратюка 9 июня, передает пресс-служба главы государства. Президент отметил, что у новоназначенного главы СВР отличная профессиональная подготовка, высокий уровень образования и опыт управления.

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Указ о назначении Кондратюка Зеленский подписал еще 5 июня, однако только сейчас вручил ему служебное удостоверение.

Какие приоритеты в работе ставит себе Кондратюк:

укрепление агентурного аппарата,

улучшение работы информационно-аналитических подразделений,

развитие кибер- и технической разведки,

совершенствование материально-технической базы СВР,

социальная защита работников службы и членов их семей.

В то же время президент Владимир Зеленский надеется, что под руководством Кондратюка разведка усилит свою способность защищать национальные интересы Украины в условиях гибридной войны.

Какие приоритеты для СВР называет Зеленский:

эффективное выявление потенциальных угроз и вызовов,

помощь в возвращении временно оккупированных территорий Украины,

защита национальных экономических интересов

содействие оборонно-промышленному комплексу (в разработке и производстве собственного вооружения и военной техники),

противодействие враждебным информационным операциям и защита украинцев за рубежом.

Жду от службы, разведывательную информацию для выработки оптимальной переговорной позиции Украины как в Минске, так и во время заседания в Нормандском формате. Вы должны приложить все усилия для сохранения международной поддержки Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский добавил, что СВР должна защищать украинцев за рубежом, особенно в период пандемии коронавируса и в борьбе с терроризмом и международной преступностью. Чтобы выполнить все поставленные задачи, СВР следует реформировать, внедрив современные модели управления разведывательной деятельностью, персоналом и стратегическими коммуникациями.

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