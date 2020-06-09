Зеленский представил нового главу Службы внешней разведки и уже дал ему задание
Владимир Зеленский 9 июня представил нового руководителя Службы внешней разведки Валерия Кондратюка и поручил ему реформировать ведомство. Президент отметил, что в первую очередь ждет от СВР разведывательную информацию для выработки переговорной позиции Украины в Минске и в Нормандском формате.
Представление нового главы СВР
Зеленский представил коллективу Службы нового главу внешней разведки Валерия Кондратюка 9 июня, передает пресс-служба главы государства. Президент отметил, что у новоназначенного главы СВР отличная профессиональная подготовка, высокий уровень образования и опыт управления.
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Указ о назначении Кондратюка Зеленский подписал еще 5 июня, однако только сейчас вручил ему служебное удостоверение.
Какие приоритеты в работе ставит себе Кондратюк:
- укрепление агентурного аппарата,
- улучшение работы информационно-аналитических подразделений,
- развитие кибер- и технической разведки,
- совершенствование материально-технической базы СВР,
- социальная защита работников службы и членов их семей.
В то же время президент Владимир Зеленский надеется, что под руководством Кондратюка разведка усилит свою способность защищать национальные интересы Украины в условиях гибридной войны.
Какие приоритеты для СВР называет Зеленский:
- эффективное выявление потенциальных угроз и вызовов,
- помощь в возвращении временно оккупированных территорий Украины,
- защита национальных экономических интересов
- содействие оборонно-промышленному комплексу (в разработке и производстве собственного вооружения и военной техники),
- противодействие враждебным информационным операциям и защита украинцев за рубежом.
Жду от службы, разведывательную информацию для выработки оптимальной переговорной позиции Украины как в Минске, так и во время заседания в Нормандском формате. Вы должны приложить все усилия для сохранения международной поддержки Украины,
– подчеркнул Зеленский.
Также Зеленский добавил, что СВР должна защищать украинцев за рубежом, особенно в период пандемии коронавируса и в борьбе с терроризмом и международной преступностью. Чтобы выполнить все поставленные задачи, СВР следует реформировать, внедрив современные модели управления разведывательной деятельностью, персоналом и стратегическими коммуникациями.
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Что известно о Кондратюке?
- Опытный генерал-лейтенант, родом с Кировоградщины.
- Работал в посольстве Украины в США старшим помощником атташе по вопросам обороны.
- В 2004 году отвечал в СБУ за связь с иностранными разведками, а в 2014 году был назначен начальником Департамента контрразведки СБУ.
- В июле 2015 года стал начальником Главного управления разведки Минобороны.
- В 2016-м был заместителем главы АП Петра Порошенко, где отвечал за спецслужбы. В феврале 2019 года подал в отставку.