Володимир Зеленський 9 червня представив нового керівника Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка і доручив йому реформувати відомство. Президент зауважив, що найперше чекає від СЗР розвідувальну інформацію для вироблення переговорної позиції України у Мінську та в Нормандському форматі.

Представлення нового глави СЗР

Зеленський представив колективу Служби зовнішньої розвідки нового голову Валерія Кондратюка 9 червня, передає пресслужба глави держави. Президент відзначив, що новопризначений очільник СЗР має відмінну професійну підготовку, високий рівень освіти та досвід управління.

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Указ про призначення Кондратюка Зеленський підписав ще 5 червня, однак нині вручив йому службове посвідчення.

Які пріоритеті в роботі ставить собі Кондратюк:

зміцнення агентурного апарату,

покращення роботи інформаційно-аналітичних підрозділів,

розвиток кібер- та технічної розвідки,

вдосконалення матеріально-технічної бази СЗР,

соціальний захист працівників служби та членів їхніх сімей.

Водночас президент Володимир Зеленський сподівається, що під керівництвом Кондратюка розвідка посилить свою спроможність захищати національні інтереси України в умовах гібридної війни.

Які пріоритети для СЗР називає Зеленський:

ефективне виявлення потенційних загроз і викликів,

допомога в поверненні тимчасово окупованих територій України,

захист національних економічних інтересів

сприяння оборонно-промисловому комплексу (у розробці й виробництві власного озброєння та військової техніки),

протидія ворожим інформаційним операціям та захист українців за кордоном.

Чекаю від служби розвідувальну інформацію для вироблення оптимальної переговорної позиції України як у Мінську, так і під час засідання в Нормандському форматі. Ви маєте докласти всіх зусиль для збереження міжнародної підтримки України,

– наголосив Зеленський.

Також Зеленський додав, що СЗР має захищати українців за кордоном, особливо в період пандемії коронавірусу та у боротьбі з терористами і міжнародною злочинністю. Аби виконати усі поставленні завдання, СЗР потрібно реформувати, запровадивши сучасні моделі управління розвідувальною діяльністю, персоналом і стратегічними комунікаціями.

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