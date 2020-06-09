Зеленський представив нового главу Служби зовнішньої розвідки і вже дав йому завдання
Володимир Зеленський 9 червня представив нового керівника Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка і доручив йому реформувати відомство. Президент зауважив, що найперше чекає від СЗР розвідувальну інформацію для вироблення переговорної позиції України у Мінську та в Нормандському форматі.
Представлення нового глави СЗР
Зеленський представив колективу Служби зовнішньої розвідки нового голову Валерія Кондратюка 9 червня, передає пресслужба глави держави. Президент відзначив, що новопризначений очільник СЗР має відмінну професійну підготовку, високий рівень освіти та досвід управління.
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Указ про призначення Кондратюка Зеленський підписав ще 5 червня, однак нині вручив йому службове посвідчення.
Які пріоритеті в роботі ставить собі Кондратюк:
- зміцнення агентурного апарату,
- покращення роботи інформаційно-аналітичних підрозділів,
- розвиток кібер- та технічної розвідки,
- вдосконалення матеріально-технічної бази СЗР,
- соціальний захист працівників служби та членів їхніх сімей.
Водночас президент Володимир Зеленський сподівається, що під керівництвом Кондратюка розвідка посилить свою спроможність захищати національні інтереси України в умовах гібридної війни.
Які пріоритети для СЗР називає Зеленський:
- ефективне виявлення потенційних загроз і викликів,
- допомога в поверненні тимчасово окупованих територій України,
- захист національних економічних інтересів
- сприяння оборонно-промисловому комплексу (у розробці й виробництві власного озброєння та військової техніки),
- протидія ворожим інформаційним операціям та захист українців за кордоном.
Чекаю від служби розвідувальну інформацію для вироблення оптимальної переговорної позиції України як у Мінську, так і під час засідання в Нормандському форматі. Ви маєте докласти всіх зусиль для збереження міжнародної підтримки України,
– наголосив Зеленський.
Також Зеленський додав, що СЗР має захищати українців за кордоном, особливо в період пандемії коронавірусу та у боротьбі з терористами і міжнародною злочинністю. Аби виконати усі поставленні завдання, СЗР потрібно реформувати, запровадивши сучасні моделі управління розвідувальною діяльністю, персоналом і стратегічними комунікаціями.
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Що відомо про Кондратюка?
- Досвідчений генерал-лейтенант, родом з Кіровоградщини.
- Працював у посольстві України в США старшим помічником аташе з питань оборони.
- У 2004 році відповідав у СБУ за зв'язок з іноземними розвідками, а в 2014 році був призначений начальником Департаменту контррозвідки СБУ.
- У липні 2015 року став начальником Головного управління розвідки Міноборони.
- У 2016-му був заступником голови АП Петра Порошенка, де відповідав за спецслужби. У лютому 2019 року подав у відставку.