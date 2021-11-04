Об этом в программе "Что это было?" с Сергеем Лещенко на 24 канале рассказал политолог Владимир Фесенко. Именно желание быть независимым и привело к появлению законопроекта.

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По словам Фесенко, ранее в Украине олигархи договаривались с представителями власти. Например, они предлагали поддержку, эфирное время на своих телеканалах в обмен на "преимущества" в экономике или политике.

Однако действующий президент на такие договоренности идти не хочет.

Мне рассказывали люди, которые его знают, что одной из причин, почему он пошел на противостояние с олигархами, оно же не сразу возникло – Зеленский не хочет быть зависимым. Владимир Фесенко полттолог

Впрочем, по мнению Фесенко, для Зеленского рискованно "воевать" сразу на всех фронтах. Зато принуждать олигархов к постепенной сдаче своих позиций и атаковать их с разных сторон – это уже вопрос тактики.

Политолог добавил, что сейчас для президента важно правильно выбрать последовательную и системную тактику антиолигархической борьбы.

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