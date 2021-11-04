Об этом в программе "Что это было?" с Сергеем Лещенко на 24 канале рассказал политолог Владимир Фесенко. Именно желание быть независимым и привело к появлению законопроекта.
К теме Рада устранила противоречия в законе об олигархах
По словам Фесенко, ранее в Украине олигархи договаривались с представителями власти. Например, они предлагали поддержку, эфирное время на своих телеканалах в обмен на "преимущества" в экономике или политике.
Однако действующий президент на такие договоренности идти не хочет.
Мне рассказывали люди, которые его знают, что одной из причин, почему он пошел на противостояние с олигархами, оно же не сразу возникло – Зеленский не хочет быть зависимым.
Впрочем, по мнению Фесенко, для Зеленского рискованно "воевать" сразу на всех фронтах. Зато принуждать олигархов к постепенной сдаче своих позиций и атаковать их с разных сторон – это уже вопрос тактики.
Политолог добавил, что сейчас для президента важно правильно выбрать последовательную и системную тактику антиолигархической борьбы.
Узнайте больше Это будет проблематично, – глава НАПК оценил закон об олигархах и возможную проверку компаний
Программа "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео
Закон об олигархах: что известно
- Владимир Зеленский 15 апреля во время заседания Совета нацбезопасности и обороны инициировал создание нового законопроекта о статусе олигарха в Украине.
- Верховная Рада в июле поддержала документ в первом чтении. За это свои голоса отдали 275 депутатов.
- Нардепы 23 сентября проголосовали за законопроект об олигархах во втором чтении. Однако народные избранники приняли сразу 3 противоречивых правки. Они касаются того, кто именно должен вносить лица в реестр олигархов – СНБО или НАПК. Это вызвало юридические коллизии.
- Владимир Зеленский заявил, что Венецианская комиссия не будет рассматривать законопроект об олигархах до того, как его подпишет президент. То есть инициативу сначала должны принять нардепы во втором чтении.
- Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 22 октября предложил народным депутатам переголосовать за законопроект. В оборонном комитете нашли несоответствия в 4 пунктах документа.