Александр Новиков убежден, что антикоррупционная стратегия позволит эффективно противодействовать влиянию олигархов в Украине. Поэтому он считает утвержденный закон действенным. Об этом Новиков рассказал в интервью.
Обратите внимание Нужно отменить пост президента или премьера, – Новиков
НАПК проверит все декларации
По словам Новикова, для компаний из крупного бизнеса, которые принадлежат олигархам, важна репутация. Поэтому они будут декларировать всю необходимую информацию, чтобы подтвердить свои активы. По мнению главы НАПК такие декларации будут достаточно объемными, но их непременно обработают.
Это будет проблематично, потому что, думаю, декларации будут достаточно большими. Однако уверяю, что мы проверим декларации тех лиц, которые имеют значительный экономический и политический вес в общественной жизни,
– заявил Новиков.
Глава НАПК также отметил, что в целом закон об олигархах ценен для государства.
Закон об олигархах: главное
- 23 сентября 2021 года Верховная Рада окончательно поддержала закон об олигархах. За это решение проголосовали 279 народных избранников.
- Однако в закон приняли несколько противоречивых поправок. В частности это касается пункта о том, кто будет определять статус олигарха – СНБО или НАПК.
- Дмитрий Разумков, который в то время был главой Верховной Рады, обратился в Венецианскую комиссию с просьбой проверить принятый законопроект. В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что это возможно только после того, как он его подпишет.
- Оборонный комитет парламента рекомендовал нардепам устранить неточности в законе через статью 131 регламента Верховной рады без внесения в повестку дня.