Олександр Новіков переконаний, що антикорупційна стратегія дозволить ефективно протидіяти впливу олігархів в Україні. Тому він вважає затверджений закон дієвим. Про це Новіков розповів в інтерв'ю.

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НАЗК перевірить усі декларації

За словами Новікова, для компаній з великого бізнесу, які належать олігархам, важлива репутація. Через це вони декларуватимуть усю необхідну інформацію, щоб підтвердити свої активи. На думку глави НАЗК такі декларації будуть досить об'ємними, але їх неодмінно опрацюють.

Це буде проблематично, тому що, думаю, декларації будуть достатньо великі. Однак запевняю, що ми перевіримо декларації тих осіб, які мають значну економічну і політичну вагу в суспільному житті,

– заявив Новіков.

Голова НАЗК також відзначив, що загалом закон про олігархів цінний для держави.

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