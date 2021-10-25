Олександр Новіков переконаний, що антикорупційна стратегія дозволить ефективно протидіяти впливу олігархів в Україні. Тому він вважає затверджений закон дієвим. Про це Новіков розповів в інтерв'ю.
Зверніть увагу Потрібно скасувати пост президента або прем'єра, – Новіков
НАЗК перевірить усі декларації
За словами Новікова, для компаній з великого бізнесу, які належать олігархам, важлива репутація. Через це вони декларуватимуть усю необхідну інформацію, щоб підтвердити свої активи. На думку глави НАЗК такі декларації будуть досить об'ємними, але їх неодмінно опрацюють.
Це буде проблематично, тому що, думаю, декларації будуть достатньо великі. Однак запевняю, що ми перевіримо декларації тих осіб, які мають значну економічну і політичну вагу в суспільному житті,
– заявив Новіков.
Голова НАЗК також відзначив, що загалом закон про олігархів цінний для держави.
Закон про олігархів: головне
- 23 вересня 2021 року Верховна Рада остаточно підтримала закон про олігархів. За це рішення проголосували 279 народних обранців.
- Однак у законні ухвалили декілька суперечливих поправок. Зокрема це стосується пункту про те, хто визначатиме статус олігарха – РНБО чи НАЗК.
- Дмитро Разумков, який у той час був головою Верховної Ради, звернувся до Венеційської комісії з проханням перевірити прийнятий законопроєкт. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що це можливо лише після того, як він його підпише.
- Оборонний комітет парламенту рекомендував нардепам усунути неточності в законі через 131 статтю регламенту Верховної ради без внесення у порядок денний.