В Украине нужен единый глава исполнительной власти. Об этом Александр Новиков заявил в интервью.

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Можно сделать как в США

По словам Новикова, должности президента и премьер-министра разделяют обязанности исполнительной власти. Из-за этого система государственного управления становится менее эффективной. Поэтому глава НАПК предлагает 2 выхода из этой ситуации, один из которых – упразднение должности президента или премьер-министра.

Нужно ликвидировать пост президента или премьера. Сделать президента исключительно главой исполнительной власти, как это в Соединенных Штатах,

– заявил Новиков.

Кроме того, несмотря на то, что президента Владимира Зеленского устраивает действующая система управления, Новиков убежден, что тут вопрос не в том, что кому нравится. Речь, по его словам, идет о единстве исполнительной власти в Украине.

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