Был очень недоволен, – Туск о позиции Зеленского в отношении Львовского облсовета и года УПА

Президент Украины Владимир Зеленский не поддержит решение Львовского областного совета о провозглашении 2027 года Годом УПА. Об этом 23 октября сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, рассказав о соответствующем сигнале от украинского лидера.

О позиции главы государства глава польского правительства Дональд Туск рассказал во время пресс-конференции в рамках визита в Индию.

Что сказал Туск о позиции Зеленского?

По словам политика, украинский президент выразил возмущение действиями местных депутатов.

Я получил сигнал от президента Зеленского, что, если от него будет зависеть дальнейшая процедура, то он ни в коем случае не поддержит это. Он был очень недоволен тем, что произошло,

– отметил Дональд Туск.

Глава польского правительства подчеркнул, что уделил много времени разъяснению украинской стороне позиции Варшавы в отношении общих страниц истории. Он подчеркнул, что подобные инициативы наносят ущерб интересам Украины и затрудняют ее путь в европейское сообщество.

Влияние на евроинтеграцию и оценка правительства Польши

"Я понимаю все сложности и хотел бы, чтобы поляки также понимали, что, конечно, все это очень неоднозначно – и в нашей истории, и в их – но геноцид ни в коем случае нельзя оправдывать. У Украины просто возникнут очень серьезные трудности с интеграцией, если она не будет уважать и нашу чувствительность", – подчеркнул глава польского правительства.

Дональд Туск также назвал принятое во Львове решение проявлением непродуманной политики отдельных лиц. Он отметил, что этот шаг выглядит как спланированная провокация одного из местных деятелей.

Что было известно ранее?

Напомним, 20 октября Львовская областная рада проголосовала за объявление 2027 года Годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича.

После этого Министерство иностранных дел Украины назвало такое решение контрпродуктивным для двусторонних отношений.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский принял решение о внесении инициатора этого постановления, депутата Львовской Рады Святослава Шереметы, в список лиц, нежелательных на территории Польши. Ему также закрыли въезд в Шенгенскую зону на 5 лет.